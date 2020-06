Stiri pe aceeasi tema

- Șansele ca Romania sa aiba un vaccin impotriva coronavirusului pana la finalul acestui an sunt foarte mici, susțin producatorii de medicamente. Acesta atrag atenția ca distanțarea sociala, purtarea maștii de protecție și spalatul mainilor raman singurele ”arme” impotriva infecției cu COVID-19.

- Comisia Europeana promite un miliard de euro in cadrul eforturilor de descoperire a unui vaccin, de teste si tratamente pentru noul coronavirus, la inceputul unei conferinte internationale a donatorilor, relateaza DPA. Potrivit cancelarului Angelei Merkel, contributia Germaniei la acest efort va…

- Guverne, filantropi, sefi de companii si celebritati sunt invitati sa participe la o colecta mondiala de fonduri ce va fi organizata luni la Bruxelles pentru descoperirea unui vaccin si tratamente impotriva infectarii cu noul coronavirus, potrivit AFP.Organizatoare a acestui "maraton online",…

- Europarlamentarul PNL Cristian Busoi a anuntat miercuri ca Comisia Europeana a suplimentat fondurile pentru gasirea unui vaccin impotriva coronavirusului cu 48,5 milioane de euro. Potrivit acestuia, la cercetare participa 136 de echipe de oameni de stiinta care lucreaza la 18 proiecte.

- China face eforturi pentru a gasi o soluție la Coronavirus, iar de vineri a inceput primele teste ale unui vaccin impotriva Covid-19 pe un grup de 108 oameni din Wuhan. Cei 108 oameni s-au oferit voluntar sa participe la acest test, au varste intre 18 și 60 de ani și toți sunt din orașul din care a…

- China a inceput prima testare clinica a unui vaccin impotriva noului coronavirus, in contextul in care mai multe tari fac eforturi pentru a descoperi un mijloc de a combate agentul patogen, relateaza AFP.Un numar de 108 voluntari, impartiti in trei grupuri, au primit vineri primele injectii, a relatat…

- Adrian Streinu-Cercel, directorul Institutului Matei Bals, a declarat ca in termen de aproximativ o luna un vaccin experimental impotriva noului coronavirus facut in Marea Britanie ar putea fi adus in Romania si testat pe grupe de persoane.

- Profesorul universitar Adrian Streinu-Cercel, directorul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, a declarat la Antena 3 ca in termen de aproximativ o luna de zile un vaccin experimental facut in Marea Britanie ar putea fi adus in...