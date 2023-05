Comisia Europeana va oferi Romaniei aproape 30 de milioane de euro pentru spijinirea fermierilor afectati de importurile de cereale ieftine din Ucraina, a anuntat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. „Astazi am primit proiectul de regulament al Uniunii Europene. E prima data cand pun mana pe un document care spune cifra exacta. Va spuneam in momentul de inceput, cand am tot interpretat si dumneavoastra si noi toti ceilalti, care a fost decizia Uniunii Europene privind sumele date Romaniei, ca suma, in prima faza, este o suma mica si am solicitat schimbarea formulei…