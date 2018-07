Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana intentioneaza sa ofere cate 6.000 de euro pentru fiecare extracomunitar salvat din Marea Mediterana si acceptat de un stat membru al Uniunii Europene, un plan care va intensifica presiunile asupra Guvernului din Italia, care nu primeste imigranti, informeaza Financial Times.

- Prim-ministrul Italiei, Giuseppe Conte, a declarat joi ca nu a facut nicio promisiune privind marirea cheltuielilor pentru aparare ale tarii sale dupa ce presedintele american Donald Trump a declarat ca statele membre NATO au cazut de acord sa acorde fonduri mai mari securitatii, scrie Reuters.…

- Interviu cu comisarul european pentru politica regionala Corina Cretu România a primit deja ajutor financiar pâna acum peste 119 milioane de euro pentru sapte dezastre din aprilie 2005; ultima aplicatie a fost în aprilie 2014. În 2005 a fost vorba de inundatii, unde s-au primit…

- Romania ramane pe ultimul loc in Uniunea Europeana la performanțele in inovare, potrivit Tabloului de bord al Uniunii Europene 2018, un raport anual publicat vineri de Comisia Europeana. Țara noastra are ounctaj zero in ceea ce privește frmele mici și mijlocii (IMM) romanești cu inovații.

- Uniunea Europeana intentioneaza sa redirectioneze fonduri de coeziune de 30 de miliarde de euro destinate tarilor din Europa Centrala si de Est spre state precum Grecia, Italia si Spania, arata documente obtinute de cotidianul Financial Times. Uniunea Europeana intentioneaza sa redirectioneze…

- Romania nu isi poate permite luxul de a renunta la proiecte ale Uniunii Europene , avertizeaza comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Cretu. La Bacau, in cadrul unui dialog cu cetatenii despre viitorul Europei si al politicii de coeziune, Corina Cretu a declarat ca asteapta din partea…

- Prim-ministrul Poloniei, Mateusz Morawiecki, a declarat ca impunerea cotelor obligatorii de relocare a imigrantilor afecteaza suveranitatea nationala a statelor membre ale Uniunii Europene, relateaza site-ul postului Radio Poland.

- Taieri de fonduri europene, noi conditii de eligibilitate, cresterea contributiilor nationale - Comisia Europeana va amesteca ingrediente explozive in proiectul pe care il va dezvalui miercuri cu privire la bugetele post-Brexit ale Uniunii Europene.