Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana va oferi un sprijin financiar in valoare de pana la 80 de milioane de euro catre CureVac, un dezvoltator de vaccinuri inovatoare din Tubingen, Germania, pentru a intensifica dezvoltarea si productia unui vaccin impotriva COVID-19. Presedinta Comisiei, Ursula von der Leyen, si comisarul…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Comisia Europeana a oferit luni un sprijin financiar de pana la 80 milioane de euro companiei CureVac din Tuebingen, Germania, care dezvolta vaccinuri inalt inovative, pentru a accelera dezvoltarea si producerea unui vaccin impotriva coronavirusului in Europa, informeaza…

- Comisia Europeana va oferi un sprijin financiar in valoare de pana la 80 de milioane de euro catre CureVac, un dezvoltator de vaccinuri inovatoare din Tubingen, Germania, pentru a intensifica dezvoltarea si productia unui vaccin impotriva COVID-19.

- Comisia Europeana a oferit luni un sprijin financiar de pana la 80 milioane de euro companiei CureVac din Tuebingen, Germania, care dezvolta vaccinuri inalt inovative, pentru a accelera dezvoltarea si producerea unui vaccin impotriva coronavirusului in Europa, informeaza executivul european. Presedinta…

- Comisia Europeana va crea un fond al UE cu o potentiala suma de 25 de miliarde de euro pusa la dispozitie din resursele existente pentru a reduce efectele crizei economice cauzate de coronavirus, a anuntat marti seara sefa executivului comunitar, Ursula von der Leyen, potrivit Reuters.Intr-o…

- Comisia Europeana pregateste un ajutor suplimentar de 500 de milioane de euro pentru refugiatii sirieni din Turcia si mai multe alte masuri pentru a aplana tensiunile cu Ankara, a precizat joi pentru AFP o sursa europeana. Finantarea de 500 de milioane de euro ar veni in completarea celor sase miliarde…

- Comisia Europeana a lansat marți la nivelul UE, cu ocazia Zilei mondiale de lupta impotriva cancerului, o consultare publica cu privire la Planul european de lupta impotriva cancerului, care va contribui la elaborarea planului, va identifica domeniile-cheie și va analiza acțiunile viitoare, anunța…

- Aproximativ 12 miliarde de euro pe an este golul pe care il provoaca Brexitul in bugetul Uniunii Europene. Retragerea Marii Britanii va avea efecte in finantele UE din 2021. Retragerea Marii Britanii va complica si mai mult negocierile intre restul de 27 de state membre. Complicatiile vor aparea cu…