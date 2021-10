Stiri pe aceeasi tema

- Google, divizie a grupului Alphabet, doreste sa ajunga la un acord cu Comisia Europeana referitor la investigatia antitrust privind afacerile sale cu publicitatea digitala si a trimis Executivului UE o propunere de compromis pentru a evita o ancheta lunga, perturbatoare, potrivit unei persoane apropiate…

- Cazurile antitrust din UE au costat Google mai mult de 8 miliarde de euro (9,4 miliarde de dolari), sub forma de amenzi, in trei cazuri diferite din ultimul deceniu, iar compania a primit, de asemenea, ordinul de a-si schimba practicile comerciale pentru a permite rivalilor sa concureze in conditii…

- Comisia Europeana a lansat joi o celula de criza în domeniul sanatații care va gestiona cele 30 de miliarde de euro, bani destinați pregatirii pentru o viitoare pandemie, relateaza Reuters. Noua autoritate pentru gestionarea situațiilor de urgența în domeniul sanatații și reacție…

- Dezvoltatorul american de vaccinuri Novavax anticipeaza ca in 2022 va livra cel putin 2 miliarde de doze din vaccinul sau pentru Covid-19, transmite Reuters. Compania, care a anuntat in iunie ca vaccinul sau a aratat o eficacitate de peste 90% intr-un studiu clinic in faza tarzie efectuat in SUA, a…

- Autoritatile de reglementare din Uniunea Europeana au dat unda verde succesorului Alitalia, Italia Trasporto Aereo SpA (ITA), si au cerut operatorului aerian italian sa ramburseze ajutoare de stat ilegale de 900 de milioane de euro (1,1 miliarde de dolari), transmit Reuters si Bloomberg. Comisia…

- Nvidia a solicitat miercuri acordul antitrust la Uniunii Europene pentru preluarea producatorului britanic de cipuri Arm, o tranzactie in valoare de 54 de miliarde de dolari, potrivit unui document depus la Comisia Europeana, fiind probabil ca autoritatile europene de reglementare sa exprime ingrijorari…

- Engie se asteapta pana la finalul lunii septembrie sa aiba o lista scurta de potentiali cumparaturi pentru Equans, nou creata divizie de servicii a grupului energetic francez, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Firma americana de investitii Apollo Global…