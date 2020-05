Stiri pe aceeasi tema

- In zilele de 16 și 17 aprilie are loc la Bruxelles o sesiune plenara a Parlamentului European, la care forul legislativ european lanseaza un apel la cooperare puternica și solidaritate pentru depașirea crizei Covid-19. Dezbaterea, care are loc in prezența președintei Comisiei Europene, Ursula von der…

- Materialele medicale licitate in comun de statele UE nu vor sosi la inceputul lunii aprilie, cum promisese presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ci vor incepe sa fie disponibile ''in cateva saptamani'', a anuntat marti executivul comunitar, relateaza agentia EFE.''Unele dintre…

- Deputatul european Siegfried Muresan, purtator de cuvant al PPE, a cerut, intr-o scrisoare adresata presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si comisarului european pentru Economie, Paolo Gentiloni, ca Uniunea Europeana sa elimine temporar toate tarifele vamale de import aplicate echipamentelor…

- Liderii Uniunii Europene au indemnat Ankara sa respecte prevederile acordului vizand indepartarea migrantilor de frontierele europene in cadrul unei discutii ”sincere” cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care a venit la Bruxelles sa le ceara spirijinul, relateaza AFP, potrivit news.ro.O…

- Activista ecologista suedeza Greta Thunberg a criticat miercuri Uniunea Europeana, care ''pretinde'' ca este ''un lider'' in problema schimbarilor climatice, acuzand-o ca duce o politica favorabila combustibililor fosili, cu ocazia unei interventii la Bruxelles in fata…

PSD anunța ca șefa Comisiei Europene a raspuns la scrisoarea trimisa la mijlocul lunii ianuarie în care partidul acuza „un abuz de putere nemaiîntâlnit în România", respectiv modificarea legislației electorale.

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca a primit raspuns de la presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la scrisoarea trimisa de PSD privind modificarile la legislatia electorala facute de PNL. "Comisia Europeana spune Stop modificarilor electorale facute de Guvernul PNL! (...)…