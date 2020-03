Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana accepta reducerea treptata a deficitului bugetar propusa de Ministerul Finanțelor Publice in procedura de deficit excesiv. CE a cerut ca Romania sa se incadreze sub ținta de 3% pana la finalul anului 2022, se arata intr-un comunicat de presa preluat de Mediafax.

- Intrebat despre temerile Comisie Europene referitoare la cresterea pensiilor cu 40 la suta, Ludovic Orban a explicat ca exista resurse pentru sustinerea majorarii. "In legea bugetului de stat si in legea bugetului asigurarilor sociale sunt prevazuti banii pentru cresterea pensiilor in conformitate…

- Romania a facut progrese limitate in implementarea recomandarilor facute de Comisia Europeana in 2019, cum ar fi corectarea devierii semnificative de la cadrul fiscal national, care a dus la cresterea deficitului bugetar, si intarirea compliantei fiscale si a colectarii taxelor, potrivit raportului…

- Executivul comunitar va accepta traiectoria graduala de reducere a deficitului bugetar propusa de Romania in strategia fiscal-bugetara 2020-2022, a declarat, miercuri seara, Florin Citu, ministrul interimar al Finantelor, la Realitatea PLUS.Acesta a spus ca a avut discutii cu Comisia Europeana in…

- Ministrul interimar al Finanțelor, Florin Cițu, a declarat, miercuri seara, ca executivul comunitar va accepta traiectoria graduala de reducere a deficitului, propusa de Romania. Acesta a precizat ca, potrivit strategiei bugetare, deficitul va reveni sub 3% in 2022, anunța MEDIAFAX.Din discutiile…

- Romania va intra in procedura de deficit excesiv, arata un raport al Comisiei Europene, care sustine ca declansarea este justificata, deoarece tara noastra nu a raspuns prin actiuni eficiente la niciuna dintre recomandarile trimise bianual de Bruxelles.

- Probleme privind calitatea aerului Foto: Maria Mandita Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a convocat luni, 20 ianuarie, reprezentantii celor trei municipii care au probleme privind calitatea aerului si se afla sub monitorizarea Comisiei Europene sau chiar în asteptarea…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a declarat, joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca a elaborat un proiect legislativ care prevede ca in Romania niciun vehicul care are o norma de poluare sub Euro 4 sa nu mai poata fi inmatriculat, informeaza Agerpres.Primarul Iasiului a spus ca toate…