- Confiscarea averilor rusesti in vederea folosirii acestora pentru reconstructia Ucrainei este neconstitutionala in Elvetia, a estimat miercuri grupul de lucru condus de Consiliul Federal (guvernul de la Berna), insarcinat sa examineze aceasta chestiune in contextul inghetarii activelor rusesti in Elvetia…

- Estimarea aparține grupului de lucru condus de Consiliul Federal (guvernul de la Berna), insarcinat sa examineze aceasta chestiune in contextul inghetarii activelor rusesti in Elvetia dupa lansarea agresiunii militare ruse asupra Ucrainei.

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, le-a cerut liderilor din blocul comunitar sa avanseze cu discutiile privind folosirea celor 300 de miliarde de euro reprezentand activele confiscate ale Bancii Centrale a Rusiei pentru reconstructia Ucrainei, a relatat luni Financial Times. Michel a…

- Comisia Europeana anunța ca are un plan de confiscare a activelor rusești blocate dupa declanșarea razboiului din Ucraina. Comisia Europeana a anunțat un plan de confiscare a activelor rusești care au fost inghețate pentru a pedepsi Rusia pentru invazia din Ucraina. „Am blocat 300 de miliarde de…

- Romania se va implica in procesul de reconstructie a Ucrainei prin proiecte dirijate de Comisia Europeana, ca parte comuna a efortului Uniunii Europene, dar si prin proiecte care s-ar putea derula "sub steag romanesc", a declarat pentru AGERPRES ambasadorul Romaniei in Ucraina, Alexandru Victor Micula.…