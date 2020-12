Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana le-a recomandat, marti, tarilor Uniunii Europene sa aiba o abordare coordonata privind masurile aplicate in relatia cu Marea Britanie din cauza noii tulpini a coronavirusului si sa permita deplasarile esentiale, potrivit Digi 24, care citeaza Mediafax.

- Pandemia schimba reglementarile bugetare ale UE. Imprumuturile și deficitele vor exploda in majoritatea statelor membre Reglementarile bugetare ale Uniunii Europene trebuie sa fie mai compatibile cu asteptatul nivel ridicat al datoriei suverane, din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus,…

- Vera Jourova, vicepresedinte al Comisiei Europene, a indemnat, vineri, statele membre ale Uniunii Europene sa evite instituirea restrictiilor de calatorie anti-Covid-19 la frontierele interne ale Blocului comunitar, informeaza publicatiile Die Welt si Frankfurter Allgemeine Zeitung."Sigur…

- Comisia Europeana a semnat, joi, un contract – cadru cu compania farmaceutica Gilead prin care achiziționeaza in numele tuturor statelor membre 500.000 de doze din medicamentul Remdesivir (comercializat sub brandul Veklury), potrivit unui comunicat de presa, scrie g4media.ro. Contractul – cadru prevede…