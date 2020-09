Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana le-a cerut joi statelor membre ale UE sa reactioneze in fata cresterii generalizate a noilor cazuri de COVID-19 pentru a putea evita astfel o situatie similara celei traite in primavara, cand epidemia s-a extins masiv si a determinat impunerea unor restrictii dure, relateaza agentia…

- Vremea inca este buna pentru vacante si plimbari pentru cei care mai vor o ultima ieșire cu soare și eventual plaja, inainte ca toamna sa puna stapanire pe toata Europa. Biletele de avion pot avea preturi tentante, dar la destinatie, e posibil sa ramaneti blocati in hotel. Multe tari sunt in alerta,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Bistrița-Nasaud a decis sambata introducerea de restricții in localitațile Spermezeu și Șieuț, unde incidența cumulata a cazurilor de imbolnaviri cu Co-vid 19, in ultimele 14 zile, este mai mare de 1,5/1000 locuitori, transmite Mediafax.Decizia…

- In urma creșterii numarului de cazuri de COVID-19, Grecia a impus noi restricții. Astfel, masca este obligatorie pentru orice in toate spațiile publice interioare, incepand de sambata, relateaza Agerpres.Vizitele laspital si la caminele de batrani sunt acum permise doar in cazuri exceptionale.Locurile…

- Ce spune ministrul Finantelor despre o noua inchidere a economiei, din cauza COVID-19: ”Orice situatie vine in fata noastra suntem pregatiti” Ministrul Finantelor, Florin Citu, sustine ca autoritatile sunt pregatite pentru orice situatie vine in ceea ce priveste pandemia de COVID-19 si economia…

- Localitatea Faget din județul Timiș este primul oraș din Romania care intra in carantina din cauza numarului mare de cazuri de Covid-19, inregistrat la o mie de locuitori. Fagetul are aproximativ 7000 de locuitori și va inregistrat 47 de cazuri de Covid-19. In plus plus alte trei sate din zona intra…

- Romania se afla pe locul patru in topul tarilor din Europa cu cea mai mare rata de infectare la o suta de mii de locuitori. Acesta este si motivul pentru care mai multe state le interzic romanilor sa mai intre pe teritoriul lor sau le impun izolarea/carantina timp de 14 zile. Ce tari aplica restrictii…

- Campania pentru sprijinirea luptei impotriva coronavirusului inițiata de Comisia Europeana a strans mai mult de 6 miliarde de euro. Lideri ai statelor lumii au anunțat contribuții financiare pentru gasirea unui vaccin și a unor tratamente eficiente pentru COVID-19.