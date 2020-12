Comisia Europeana a adoptat o strategie pentru gestionarea pandemiei de coronavirus in lunile de iarna. In acest context, Executivul european sfatuiește statele membre sa prelungeasca vacanța de iarna a copiilor. Oficialii din CE considera ca pentru a reduce riscurile de transmitere in perioada de dupa sarbatorile de iarna, statele membre ar trebui sa ia in considerare prelungirea vacanțelor școlare sau introducerea unei perioade de invațare online ca modalitate de introducere a unei perioade „tampon”. „Astfel vom evita ca virusul sa fie adus de copii in școli, atunci cand se intorc din vacanța.…