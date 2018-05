Membrii Comisiei Europene s-au reunit miercuri pentru a conveni proiectul viitorului cadru financiar multianual 2021-2027 care este de asteptat sa dea nastere unor dezbateri intense intre statele membre ale Uniunii Europene in legatura cu modalitatile de finantare a deficitului financiar cauzat de iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, transmite Reuters.



Un proiect de buget intrat in posesia Reuters a confirmat planurile de sporire a fondurilor alocate cercetarii si tehnologiei digitale, stabilitatii zonei euro, compensarii zonei euro si, in special, apararii comune si pazei…