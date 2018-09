Comisia Europeană, lansare inițiativă: 'Eat ORIGINal! Unmask your food' Obiectivul declarat al initiativei cetatenesti propuse este de a impune declararea obligatorie a originii pentru toate produsele alimentare, in scopul de a preveni fraudele, de a proteja sanatatea publica si de a garanta dreptul consumatorilor de a fi informati. Decizia Comisiei de a inregistra initiativa se refera doar la admisibilitatea juridica a propunerii. Sunt necesare un milion de semnaturi de susținere Comisia nu a analizat continutul initiativei in aceasta etapa. Inregistrarea initiativei va avea loc la 2 octombrie 2018 si este punctul de plecare al unui proces care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

