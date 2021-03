Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul are programate azi doua ședințe Foto arhiva Guvernul are programate astazi doua ședințe, imediat dupa adoptarea bugetului de stat nemodificat în parlament. Premierul Florin Cîțu vrea sa profite de avantajele tehnologiei și se va întâlni online cu membrii cabinetului…

- Comisia Europeana a trimis joi Romaniei, Germaniei si Portugaliei scrisori de punere in intarziere pentru ca nu au transpus in mod corect cea de-a IV-a Directiva privind spalarea banilor (AMLD4), anunța AGERPRES. Intr-un comunicat, Executivul comunitar subliniaza ca termenul limita pentru transpunerea…

- Executivul are pe ordinea de zi a sedintei de joi, de la ora 16.00, un proiect de ordonanta de urgenta care prevede ca, incepand cu anul 2022 valoarea punctului de pensie este majorata cu rata medie anuala a inflatiei, la care se adauga cel mult 50% din cresterea reala a castigului salarial mediu…

- Florin Cițu a spus despre datele furnizate marți dimineața de INS, cu privire la evoluția economiei in an de pandemie, ca este o „performanța care spulbera estimarile apocaliptice”. Prim-ministrul a adaugat ca evoluția fost in medie cu 2,5% mai buna fața de cea estimata de instituțiile internaționale,…

- "Dupa cum stiti, vaccinul AstraZeneca este in etapele finale ale procedurii de aprobare de catre Agentia Europeana a Medicamentului. Daca vor fi intrunite toate conditiile, Agentia Europeana a Medicamentului poate recomanda acordarea autorizatiei de lansare pe piata pana la sfarsitul acestei saptamani.…

- Apar din ce in ce mai multe ingrijorari legate de materialele de pe internet care infațișeaza abuzuri asupra minorilor. Din acest motiv autoritațile europene iau in calcul sa monitorizeze aplicațiile de dating de tipul Tinder și aplicațiile de videoconferințe precum este Zoom. Aceste tipuri de aplicații…

- Comisia Europeana a recomandat azi vaccinarea anti-Covid-19 a cel puțin 70% din populația adulta a Uniunii Europene pana in vara acestui an, pentru a reduce raspandirea coronavirusului și a aduce sub control pandemia, potrivit unui comunicat postat pe site-ul instituției citat de hotnews . Executivul…

- Bruxelles-ul le-a reamintit ferm statelor membre UE de angajamentul lor de a nu lansa „propriile proceduri de achizitie” pentru vaccinurile anti-Covid, in condițiile in care au mandatat Comisia Europeana sa negocieze pentru tot blocul comunitar. Executivul european le cere statelor sa raporteze periodic…