Comisia Europeană investighează fuziunea dintre PSA şi Fiat Chrysler, care ar putea afecta competiţia în UE Comisia Europeana investigheaza fuziunea dintre PSA si Fiat Chrysler, care ar putea afecta competitia in UE Comisia Europeana a anuntat deschiderea unei anchete aprofundate care vizeaza proiectul de fuziune a constructorilor auto PSA si Fiat Chrysler, din cauza ingrijorarilor ca aceasta fuziune ar putea afecta competitia in 14 state membre UE plus Marea Britanie. Cele două companii, care prin fuziune ar da naştere celui de-al patrulea mare producător auto mondial, ocupă "o poziţie puternică" pe piaţa vehiculelor utilitare, a explicat comisarul european pentru… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

