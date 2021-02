Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a deschis o investigatie aprofundata pentru a evalua daca masurile de sprijin acordate de autoritatile romane Complexului Energetic Oltenia SA ("CE Oltenia") sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat acordate intreprinderilor aflate in dificultate, se arata intr-un comunicat…

- Complexul Energetic Oltenia este unul din cei mai mari producatori de energie din tara si se afla in subordinea Ministerului Energiei. ”Comisia Europeana a deschis o investigatie aprofundata pentru a evalua daca masurile de sprijin acordate de autoritatile romane Complexului Energetic Oltenia SA („CE…

- Partidul Ecologist atrage atenția asupra demararii procesului de preluare a principalelor Companii Naționale ale Statului roman prin cardașia USR- Fondul Proprietatea. "Principalele Companii profitabile ale Statului roman (peste 800 Mil Euro in 2019), aflate in portofoliul Fondului: Hidroelectrica,…

- Ombudsmanul european a anuntat vineri lansarea unei investigatii in legatura cu modul in care Comisia Europeana gestioneaza contractele de achizitie a vaccinurilor anti-COVID-19 incheiate cu companiile farmaceutice in numele statelor membre ale UE, relateaza Reuters. Uniunea Europeana a cheltuit circa…

- Planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia (CEO) inca nu a primit avizul din partea Comisiei Europene (CE). Administrația Complexului Energetic Oltenia a trimis Planul de restructurare inca din luna septembrie a anului trecut la Ministerul Economiei și Energiei, respectiv la Consiliul Concurenței,…

- Guvernul a aprobat, miercuri seara, memorandumul prin care va acorda, in urmatorii ani, un ajutor de peste 1,3 miliarde de euro Complexului Energetic Oltenia in vederea restructurarii. "Am aprobat astazi in sedinta de guvern Memorandumul pentru Compania Energetica Oltenia, memorandum prin…

- ​Guvernul a aprobat în ședința de miercuri un memorandum privind acordarea unui ajutor de stat pentru restructurare de 1,326 miliarde de euro, în perioada 2021-2025, Complexului Energetic Oltenia, a anunțat ministrul Economiei, Virgil Popescu. Suma este prevazuta în planul de restructurare,…

- Guvernul si-a asumat plata unui ajutor de stat de 1 miliard de euro pentru Complexul Energetic Oltenia, a declarat miercuri ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, intr-o conferinta de presa, anunța news.ro. "Acel ajutor nu presupune ca il dai tot odata. Iar daca…