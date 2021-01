Uniunea Europeana a cheltuit circa 2,5 miliarde de euro pentru plata unor avansuri in vederea achizitiei a circa 2,3 miliarde de doze de vaccin de la sase companii farmaceutice care au vaccinuri anti-COVID-19 in prezent aprobate sau in faza experimentala. Ombudsmanul UE a anuntat vineri lansarea unei investigatii in legatura cu modul in care Comisia Europeana gestioneaza contractele de achizitie a vaccinurilor anti-COVID-19 incheiate cu companiile farmaceutice in numele statelor membre ale UE. Preturile, termenele de livrare si alte clauze importante din contracte sunt pastrate secrete, Comisia…