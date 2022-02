Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana va propune marti deblocarea a aproape 42 de miliarde de euro din banii publici in favoarea industriei semiconductorilor, in ideea de a-si reduce dependenta fata de Asia in acest sector strategic in care exista in prezent o criza de aprovizionare, informeaza AFP.

- Uniunea Europeana intentioneaza sa investeasca zeci de miliarde de euro pentru a-si consolida industria de cipuri si pentru a-si dubla ponderea in productia globala la 20%, a declarat vineri comisarul pentru industrie, dupa ce deficit global aparut in perioada pandemiei a aratat riscurile de a se…

- Compania Pfizer intra in industria canabisului medical, relateaza Forbes, dupa ce saptamana trecuta a semnat un acord cu compania Arena Pharmaceuticals pentru o valoare totala a capitalului propriu de aproximativ 6,7 miliarde de dolari.

- Comisia Europeana a transferat, joi, Romaniei suma de 1,8 miliarde euro sub forma de prefinantare, echivalentul a 13% din totalul de granturi alocate acestei tari in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta (MRR), informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar.

- Veniturile incasate din turism in Grecia in primele opt luni ale anului au ajuns la jumatate fata de nivelul din anul 2019, in linie cu estimarile facute de autoritatile de la Atena la inceputul anului, a declarat duminica ministrul elen al Turismului, Vassilis Kikilias. Din cauza pandemiei de COVID-19…