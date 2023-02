Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anuntat joi ca interzice instalarea aplicatiei chineze de social media TikTok pe toate dispozitivele electronice de serviciu ale personalului sau, pentru a proteja datele institutiei, o decizie denuntata de reteaua de socializare, relateaza agentiile internationale de presa, conform…

- Functionarii si angajatii Comisiei Europene au fost invitati sa isi dezinstaleze aplicatia de pe dispozitivele electronice profesionale pana cel tarziu la 15 martie, a precizat un purtator de cuvant al executivului comunitar.

- Comisia Europeana le cere angajaților sai sa elimine aplicația chineza de partajare de clipuri video scurte TikTok de pe telefoanele lor de serviciu, a declarat comisarul european pentru Piata Interna, Thierry Breton, scrie Reuters. Breton a declarat in cadrul unei conferințe de presa ca executivul…

- O fetița de 12 ani a fost gasita moarta in casa sa din Argentina, dupa ce a participat la o provocare virala pe TikTok, numita "blackout challenge" sau "provocarea de sufocare". Fetița era live cu colegii de clasa cand s-a petrecut tragedia.

- Pe langa instrucțiunile in caz de urgența, pasagerii care zboara cu avionul afla inaintea decolarii ca trebuie sa iși inchida telefoanele mobile sau sa le puna „pe modul avion“. Dar acest lucru este pe cale sa se schimbe, dupa ce Comisia Europeana a anunțat ca intenționeaza sa permita folosirea telefonului…

- Platforma de socializare deținuta de Elon Musk a anunțat duminica ca va elimina conturile create exclusiv cu scopul de a promova alte rețele sociale, precum și link-urile care fac trimitere catre acestea, transmite Reuters.„Twitter nu mai autorizeaza promovarea gratuita a anumitor retele de socializare…

- Senatul Statelor Unite a adoptat miercuri seara un proiect de lege care le interzice angajatilor federali sa foloseasca aplicatia TikTok pe dispozitivele din proprietatea guvernului, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un tanar a fost batut si lovit cu un cutit in cap de doi baieți de 15 si, respectiv, 16 ani, in orașul Bolintin Vale. Cei trei ar fi avut un conflict pe reteaua de socializare TikTok in urma cu cateva zile. Marți, in jurul pranzului, cei doi minori l-au agresat pe tanar, lovindu-l cu pumnii și picioarele.…