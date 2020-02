Stiri pe aceeasi tema

- Taxa auto ramane suspendata. "'Cele trei, patru, cinci sau cate formule de taxe (pentru inmatricularea autovehiculelor – n.r.) au au intrat intr-o contradictie grava cu directivele Uniunii Europene. Eu cred ca o asemenea masura trebuie gandita bine si intoarsa pe toate fetele. Pana acum, nicio formula…

- ”Noi am facut scrisori catre europarlamentari, catre Comisia de la Venetia si Comisia Europeana referitoare la legile electorale. Turcan si Anastase au modificat legea in 2011. PSD nu a votat alegeri pentru un singur tur. Acum, facand niste calcule, vin sa modifice legea cu doua luni inainte. Unde…

- Intrevederea premierului Ludovic Orban cu Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, și declarații comune de presa: Ursula von der Leyen: Buna dimineata! Imi face o deosebita placere și onoare sa il avem pe premierul Romaniei astazi aici, pe domnul Ludovic Orban. Ce placere sa va revad și…

- Mecanismul de Protectie Civila fost activat, luni seara, in Uniunea Europeana, ca urmare a incendiilor generalizate din Australia. Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, l-a informat pe premierul Ludovic Orban, iar presedintele Klaus Iohannis a dispus acordarea de ajutoare de urgenta. ”La…

- Romania converge catre media Uniunii Europene la utilizarea serviciilor de internet in ultimii cinci ani, dar nu tine pasul cu digitalizarea serviciilor publice europene, sustine Andreea Paul, coordonatorul recentului studiu al think-tank-ului INACO - Initiativa pentru Competitivitate, numit "Convergenta…

- Cea mai scazuta rata de vaccinare impotriva gripei in randul persoanelor de 65 de ani si peste din Uniunea Europeana s-a inregistrat in 2017 in Estonia, Letonia, Slovenia, Slovacia, Lituania si Romania, fata de o medie de 44,3% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate luni de Oficiul European…

- Dupa ce au evaluat comisarii desemnati, deputatii europeni vor decide miercuri daca vor alege Comisia ca intreg, ceea ce va permite noului executiv comunitar sa isi preia mandatul. Votul in plenul PE din 27 noiembrie va incheia procedura de examinare atenta de catre Parlamentul European a echipei…

- Nationala feminina a Romaniei a invins-o pe cea a Lituaniei cu scorul de 3-0 (2-0), vineri, intr-un meci din Grupa H a preliminariilor EURO 2021, disputat la Centrul National de Fotbal Mogosoaia.