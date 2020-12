Stiri pe aceeasi tema

- Craiova se pregatește sa devina oraș Verde, fiind primul municipiu din țara și printre puținele din Europa care are un plan concret de acțiune pentru provocarile actuale legate de mediu. Este vorba despre Planul de Acțiune Orașe Verzi pentru municipiul Craiova – Green City Action Plan, un proiect al…

- Socul economic si de pe piata muncii, provocat de criza COVID-19, creste presiunea asupra finantarii pensiilor, avertizeaza Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), care reaminteste ca acestea sunt deja sub tensiune din cauza tendintelor de fond, precum

- Peste 60% dintre companiile din intreaga lume estimeaza o posibila creștere a poverii fiscale aferente impozitului pe profit ca urmare a implementarii reformei anunțate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE) la inceputul acestui an, conform unui studiu Deloitte. Reforma…

- Romania este cea mai bine pregatita tara de pe lista statelor europene care sunt in curs de aderare la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban. "Astazi am avut o serie de intalniri importante, am avut o intrevedere cu secretarul general al Organizatiei…

- Franța va începe colectarea taxei digitale impuse giganților tech începând de anul acesta dupa ce discuțiile internaționale privind un acord global privind taxarea marilor companii online au eșuat, a anunțat miercuri ministrul de finanțe francez, Bruno Le Maire, potrivit Politico.„Cu…

- Țarile lumii vor sa schimbe modul de impozitare a companiilor multinaționale. Primii vizați: giganții IT Peste 130 de tari au fost de acord ca planul privind adoptarea unor reglementari globale pentru impozitarea multinationalelor sa fie discutat la reuniunea de saptamana viitoare a ministrilor de Finante…

- “Creditorii trebuie sa anuleze unele dintre datorii și sa prelungeasca termenele pentru efectuarea plaților catre țarile afectate de Covid”, potrivit celor declarate de Secretarului General al ONU, Antonio Guterres, la o intalnire la nivel inalt dedicata finanțarii dezvoltarii globale in timpul și dupa…