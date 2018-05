Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Turciei, Binali Yildirim, a indemnat marti toate tarile musulmane sa reanalizeze relatiile cu Israelul, dupa ce armata israeliana a ucis zeci de palestinieni care protestau fata de mutarea ambasadei SUA la Ierusalim, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.

- Rusia a folosit exporturile de gaze pentru a dezbina statele Uniunii Europene, Gazprom oferind Germaniei preturi mai mici, in defavoarea statelor est-europene care au platit mai mult, in timp ce Comisia Europeana era constienta de acest lucru, arata documente dezvaluite in exclusivitate de presa britanica,…

- De anul viitor, vom putea primi sau trimite bani in orice tara a Uniunii Europene cu taxe mult mai mici. Vor fi aliniate comisioanele pentru astfel de tranzactii pentru toate tarile membre. Măsura se referă în special la statele care nu au adoptat moneda euro, precum România. Costuri…

- Comisia Europeana a propus miercuri ca tarile care nu coopereaza suficient pentru readmisia migrantilor aflati ilegal pe teritoriul Uniunii Europene sa fie supuse unui regim mai restrictiv de acordare a vizelor, transmite dpa. Statele membre ale UE incearca sa stopeze migratia ilegala in contextul valului…

- Comisia Europeana vrea sa impuna tarilor extracomunitare sa accepte refugiati carora li se refuza azilul, o serie de masuri coercitive fiind pregatite, in caz de refuz. Potrivit unor masuri care urmeaza sa fie anuntate miercuri, tarile care refuza sa primeasca sau sa reprimeasca migranti urmeaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin, omologul sau francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au indemnat duminica, intr-o convorbire telefonica, la ‘continuarea eforturilor comune’ pentru punerea in aplicare a armistitiului in Siria si au convenit sa ‘intensifice schimbul de informatii’…