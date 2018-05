Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a deschis, astazi, o procedura de infringement impotriva Romaniei deoarece autoritatile noastre nu au intreprins masurile necesare pentru a respecta valorile limita convenite privind calitatea aerului. Dosarul a fost inaintat de Comisia Europeana la Curtea de Justitie a Uniunii Europene.

- Guvernul Romaniei ar trebui sa demareze de urgenta negocieri cu grupul ArcelorMittal, dar si cu reprezentantii Comisiei Europene, pe tema vanzarii combinatului siderurgic ArcelorMittal Galati, a declarat deputatul PNL de Galati, Victor Paul Dobre. Potrivit acestuia, executivul ar trebui, in primul rand,…

- Progresele inregistrate de Rominia in lupta anticoruptie au fost din nou puse in pericol, saracia si inegalitatea sociala raman ridicate, iar cresterea economica mare a tarii, bazata pe consum, risca sa creeze conditiile unei aterizari dure, avertizeaza miercuri Comisia Europeana, in raportul sau de…

- In intervenția sa de ieri din Parlamentul European, europarlamentarul Laurențiu Rebega a luat apararea Poloniei impotriva votului de sancționare a acestui stat care a avut loc in plenul de la Bruxelles. Rebega a precizat in discursul sau ca ”activarea articolului 7 din TUE este cea mai dura…

- Parlamentul ungar a votat marti o rezolutie prin care isi exprima solidaritatea fata de Polonia, in contextul disputei pe tema statului de drept pe care Varsovia o are cu Comisia Europeana, care a activat recent impotriva Poloniei Articolul 7 din Tratatul Uniunii Europene, informeaza agentia MTI.In…

- BRUA, TAP si Nord Stream 2 sunt trei dintre cele mai importante proiecte energetice din Uniunea Europeana. Atunci cand vor fi functionale, exista mari sanse ca aceste gazoducte sa schimbe polii de putere din blocul european. In urmatorii ani, tara noastra ar trebui sa betoneze legislatia din domeniu…