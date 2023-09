Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Comisia Europeana a inchis vineri in mod oficial Mecanismul de Cooperare si Verificare pentru Bulgaria si Romania, ce fusese introdus in 2007, presedintele Klaus Iohannis a ieșit cu o declarație oficiala. „Este oficial, este inscris: Mecanismul de Verificare si Cooperare pentru Romania s-a finalizat.…

- Comisia Europeana inchide vineri in mod oficial mecanismul de cooperare și de verificare (MCV) pentru Bulgaria și Romania. Mecanismul de cooperare și de verificare a fost introdus in 2007, la aderarea Bulgariei și a Romaniei la Uniunea Europeana, ca masura tranzitorie menita sa faciliteze realizarea…

- Mecanismul de Cooperare și de Verificare, introdus in 2007 la aderarea Bulgariei și a Romaniei la Uniunea Europeana, este inchis in mod oficial, șefa Comisiei Europene și vicepreședinta CE pentru valori și transparența subliniind ca cele doua state și-au indeplinit toate obiectivele.

- Agricultorii ameninta ca vor bloca vamile si Portul Constanta in cazul in care Comisia Europeana nu prelungeste interdictiile in privinta comertului de cereale din Ucraina pana la finalul acestui an. Alianta pentru Agricultura si Cooperare, formata din principalele organizatii ale agricultorilor din…

- Angajații romani nu mai trebuie sa raspunda la telefon dupa serviciu. Dupa modelul francez, Comisia Europeana vrea sa reglementeze la nivelul tuturor statelor membre dreptul la deconectare al angajaților. Practic, dupa ce pleaca de la serviciu, salariații, inclusiv cei din Romania, ar putea sa nu…

- Comisia Europeana a publicat miercuri cea de a patra editie a raportului anual privind statul de drept, in care analizeaza situatia din fiecare stat membru, inclusiv din Romania. In cazul Romaniei, raportul conține critici pe toata linia și constata ca inca mai exista unele probleme in sistemul judiciar,…

- Comisia Europeana informeaza Consiliul si Parlamentul European in legatura cu intentia de a inchide Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV) pentru Romania si Bulgaria, care va fi inlocuit de raportul anual privind statul de drept, a anuntat miercuri, intr-o conferinta de