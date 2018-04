Stiri pe aceeasi tema

- Decizie tranșanta! Mai exact, conform unui regulament adoptat de Comisia Europeana, companiile care aplica dublu standard pentru produsele din Est si Vest vor putea fi amendate cu cel putin 4 la suta din cifra de afaceri anuala. Cu alte cuvinte, Comisia Europeana a transat, in sfarsit, afacerea „Alimente…

- Comisia Europeana a prezentat joi o lista de practici comerciale neloiale pe care vrea sa le interzica in cadrul lantului de aprovizionare cu alimente, cu scopul de a asigura un tratament mai echitabil pentru intreprinderile mici si mijlocii din...

- Ministrul polonez de externe, Jacek Czaputowicz, a acuzat Comisia Europeana ca foloseste standarde duble prin modul diferit in care trateaza statele membre, reactie survenita dupa ce Bruxelles-ul a respins argumentele prin care executivul de la Varsovia isi sustine reformele in justitie.

- Noile norme privind impozitarea companiilor cu afaceri digitale, propuse de Comisia Europeana, ar putea duce mari beneficii financiare statelor in care acestea isi desfasoara activitatea, chiar daca nu au sedii, ci doar platforme digitale.

- Platformele online de tipul celor operate de Google, Apple si Amazon.com se vor confrunta cu noi reglementari europene pentru practicile lor de afaceri, autoritatile de la Bruxelles intentionand sa le restranga influenta uriasa detinuta pe piata, relateaza Reuters. Comisia Europeana lucreaza…

- Comisia Europeana va analiza acuzatiile Italiei privind folosirea ajutorului de stat pentru atragerea companiilor in Slovacia, insa are nevoie de mai multe informatii inainte de a judeca situatia, a declarat, miercuri, comisarul european pentru Concurenta, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Comisia Europeana a anuntat ca va lansa in luna mai o campanie de testare a produselor alimentare in 16 tari ale Uniunii Europene, pe fondul acuzatiilor privind calitatea inferioara a marfurilor...

- Comisia Europeana va lansa in luna mai o campanie de testare a produselor alimentare in 16 tari ale Uniunii Europene, pe fondul acuzatiilor privind calitatea inferioara a marfurilor vandute in Europa de Est, anunta Vera Jourova, comisarul UE pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen.Citeste…