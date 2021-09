Comisia Europeana nu aproba deocamdata planurile nationale de redresare si rezilienta (PNRR) ale Poloniei si Ungariei pentru ca cele doua tari inca nu au pus in practica recomandarile sale privind statul de drept, a declarat vineri comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, relateaza Reuters. ''Sper ca vom reusi sa facem progrese in viitorul apropiat, dar inca nu suntem acolo'', a spus comisarul european la o conferinta de presa dupa o intalnire a ministrilor de finante din zona euro desfasurata in orasul sloven Brdo. Ungaria si Polonia, tari conduse de guverne conservatoare…