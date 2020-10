Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana inaspreste regulile interne in scopul prevenirii raspandirii COVID-19, dupa ce comisarul european pentru inovatie, cercetare, cultura, educatie si tineret Mariya Gabriel a anuntat sambata ca a fost testata pozitiv la COVID-19 in urma unui al doilea test efectuat dupa ce fusese in…

- Comisarul european pentru inovatie, cercetare, cultura, educatie si tineret, bulgaroaica Mariya Gabriel, a anuntat sambata ca a fost testata pozitiv pentru COVID-19, dupa ce a fost contact al unei persoane infectate din echipa sa. ”Dupa un prim test negativ pentru COVID-19 luni, al doilea a fost pozitiv.…

- Reprezentantul Irlandei in Comisia Europeana, Phil Hogan, urmeaza sa demisioneze dupa ce a incalcat regulile antiepidemice prin participarea la un controversat dineu organizat de un club de golf, afirma surse citate de Sky News si BBC, informeaza Mediafax.

- O asistenta in varsta de 50 de ani, din cadrul Serviciului de Ambulanta Prahova, depistata cu noul coronavisrus, a murit duminica dimineata. Reprezentantii SAJ Prahova a anuntata ca asistenta s-a prezentat la spital pentru evaluare din cauza unei alte boli.

- Scene dramatice la Palermo, inaintea primului turneu WTA de la reluarea sezonului. Regulile sanitare sunt extrem de stricte in plina pandemie de coronavirus. Rosalie van der Hoek, jucatoare care evolueaza in proba de dublu, a trait momente cumplite in Sicilia. Olandeza a izbucnit in lacrimi in momentul…

- Nicolae Moisescu face parte din grupul de angajați de la Neptun SA confirmați ca fiind infectați cu Covid-10, el fiind și candidatul PSD pentru primaria Campina, scrie Campina TV.In muncipiul Campina tot mai multe persoane au fost depistate cu COVID-19, ultimele cazuri de acest gen fiind inregistrate…

- Autoritatile din regiunea Campania din sudul Italiei au decis sa aplice amenzi de pana la 1.000 de euro persoanelor care nu poarta masti in spatiile publice inchise, scrie HuffPost, conform Mediafax.Pentru a-i face pe cetateni sa respecte masurile de protectie si a-i disciplina, presedintele…