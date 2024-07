Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a impus joi, dupa noua luni de la lansarea investigatiei antisubventii, taxe vamale provizorii la importurile de vehicule electrice pe baterii (BEV) din China, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar, potrivit ec.europa.eu. Pe baza investigatiei, Comisia Europeana a concluzionat…

- China spera sa ajunga in curand la un acord cu Uniunea Europeana cu privire la tarifele planificate de Bruxelles pentru mașinile electrice chinezești (EV) importate, a declarat joi Ministerul Comerțului de la Beijing. Comisia Europeana a anunțat la jumatatea lunii iunie ca, in cazul in care discuțiile…

- Taxe vamale Comisia Europeana a anunțat oficial, miercuri, ca va impune taxe vamale suplimentare de pana la 38% pentru vehiculele electrice importate din China, incepand cu data de 4 iulie, daca nu va ajunge la alte soluții dupa discuțiile cu autoritațile chineze. Noile taxe sunt motivate prin subventiile…

- Dupa ce SUA și Turcia au anunțat ponderea taxelor vamale impuse mașinilor electrice din China, acum a venit momentul ca Uniunea Europeana sa ia atitudine. Anul trecut, Comisia Europeana a deschis o ancheta, iar acum a publicat rezultatele provizorii, scriu cei de la Profit. Concluzia este ca, datorita…

- Comisia Europeana a anunțat rezultatele provizorii ale anchetei deschisa in 2023 pe tema mașinilor electrice importate din China, iar concluzia este ca aceste companii beneficiaza de subvenții care afecteaza producatorii de mașini electrice din UE. Din iulie, mașinile electrice din China vor fi taxate…

- ​Comisia Europeana va informa companiile auto asupra faptului ca va impune taxe vamale mari mașinilor electrice importate din China, ideea fiind de a aduce la buget miliarde de euro anual, dar și de a micșora numarul de mașini electrice care ajung din China pe piața auto din UE.

- Administrația președintelui Joe Biden a dezvaluit marți un pachet de noi taxe vamale pentru o serie de importuri din China, taxa pentru mașinile electrice chineze urmand sa creasca la 100%, relateaza Reuters și The Guardian.

- Comisia Europeana a avertizat trei producatori de vehicule electrice (EV) din China ca nu au pus la dispozitie suficiente informatii pentru investigatia sa anti-subventii, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul