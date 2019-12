Comisia Europeană impune noi norme privind plățile transfrontaliere, cu comisioane mici sau zero Consumatorii și firmele vor face economii datorita noilor norme ale UE privind plațile transfrontaliere, care asigura perceperea acelorlași comisioane ca acelea aplicate plaților interne pentru plațile efectuate in statele membre care nu fac parte din zona euro, informeaza Comisia Europeana, potrivit Mediafax. Noile norme, care intra in vigoare de luni, vor asigura faptul ca pentru toate plațile transfrontaliere in euro efectuate in statele membre care nu fac parte din zona euro – Romania, Bulgaria, Croația, Cehia, Danemarca, Ungaria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Polonia, și Suedia… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de fotbal a Romaniei va intalni in play-off-ului Ligii Natiunilor echipa Islandei, in urma tragerii la sorți care a avut loc vineri. Este ultima sansa a echipei naționale a Romaniei sa fie prezenta la Campionatul European de anul viitor. Daca va trece de Islanda, Romania va merge mai departe,…

- Piata intraday de energie din Romania a fost cuplata marti dupa-amiaza cu pietele similare din alte 20 de tari europene, iar primele cantitati de energie au fost deja livrate in cursul noptii trecute, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Victor Ionescu, directorul operatorului bursier OPCOM, relateaza…

- Romania s-a calificat matematic la barajul pentru EURO 2020 dupa ce, sambata, Austria a invins Macedonia de Nord cu 2-1 si s-a calificat, astfel, din grupa G, alaturi de Polonia. Performanta austriecilor a scos din cursa Slovenia, contracandidata "tricolorilor" la play-off-ul Ligii Natiunilor. Astfel,…

- Romania a pierdut, vineri, meciul cu Suedia, 0-2, si nu mai are sanse de calificare directa la Euro 2020. “Tricolorii” mai pot ajunge la turneul final prin play-off-ul Ligii Natiunilor, din martie, acolo unde vor juca in sistem eliminatoriu fie cu Scotia si Bulgaria sau Ungaria, fie cu Islanda si Serbia…

- Romania are șanse uriase sa prinda barajul de Liga Națiunilor, unde sigur este ca va juca in deplasare meciul din semifinale, iar adversara se va alege, prin tragere la sorți, dintre Scoția și Islanda. Se joaca un singur meci si, daca "tricolorii" se impun, vor juca finala, tot o singura partida,…

- Black Friday pe Vivre se va desfasura pe parcursul mai multor zile, incepand de joi seara. Pana luni, 18 noiembrie ora 12:00, poti profita de un weekend intreg cu cele mai mici preturi din acest an din toate categoriile disponibile pe site: Mobilier, Textile pentru casa si Covoare, Bucatarie si Decoratiuni,…

- 'Efectele nocive ale OUG 114 pentru populatie trebuie inlaturate de Guvernul PNL, pentru ca gigantii din telecomunicatii isi recupereaza deja costurile suplimentare induse artificial de la consumatorii-abonati, sectorul bancar de la clientii cu credite in derulare, iar pretul locuintelor a explodat…

- Piața de birouri din București a fost cea mai dinamica și inca exista loc de creștere Cea mai mare oferta de spații de birouri moderne in 15 țari din regiunea Europei Centrale și de Est (ECE) a fost inregistrata in Varșovia, Budapesta și Praga, iar in București au fost livrate cele mai multe spații…