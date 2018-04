Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) va anunta joi o serie de masuri pentru protejarea micilor fermieri europeni si a producatorilor de alimente de practicile comerciale incorecte ale marilor corporatii, transmite...

- Conglomeratul german Bayer a primit aprobarea Uniunii Europene pentru achizitia companiei americane Monsanto contra sumei de 62,5 miliarde de dolari, cea mai recenta achizitiei dintr-un trio de fuziuni care vor schimba industria agrochimica, scrie Reuters. Scopul legaturii este de a crea…

- Comisia Europeana a cerut luni explicatii Facebook daca datele utilizatorilor de internet din Uniunea Europeana (UE) figureaza printre cele colectate de Cambridge Analytica, relateaza Reuters.

- Eurodeputatul ceh Olga Sehnalova a prezentat recent un raport in Parlamentul European in care saluta initiativa anuntata de Comisia Europeana privind solutionarea problemei standardelor duble ale calitatii produselor alimentare, in special promisiunea ca metodologia comuna de testare va fi gata in aprilie,…

- Uniunea Europeana ar trebui sa majoreze taxele pe combustibilii fosili pentru a putea sa isi atinga obiectivele in domeniul combaterii incalzirii climei si totodata pentru a acoperi golul bugetar provocat de iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, au apreciat mai multi fosti oficiali europeni intr-o…

- Uniunea Europeana 'este pregatita sa reactioneze rapid si in mod adecvat in cazul in care exporturile sale vor fi afectate de masuri restrictive din partea Statelor Unite', a indicat luni Comisia Europeana, potrivit AFP. Purtatorul de cuvant al executivului comunitar, Margaritis…

- Guvernul austriac vrea sa dea in judecata Comisia Europeana pentru ca a acordat Ungariei autorizatia pentru extinderea centralei nucleare Paks, explicand ca nu considera energia nucleara drept o modalitate de contracarare a incalzirii climei, relateaza Reuters.

- Austria intentioneaza sa dea in judecata Comisia Europeana pentru ca a acordat Ungariei autorizatia pentru extinderea centralei atomo-electrice Paks, argumentand ca nu considera energia nucleara modalitate pentru contracararea incalzirii climei, informeaza site-ul agentiei Reuters.