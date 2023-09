Dupa succesul primelor doua licitații de furnizare a gazelor naturale din cadrul inițiativei de achiziție comuna a Uniunii Europene (UE) din acest an, Comisia Europeana (CE) ia in considerare daca sa extinda sau sa stabileasca schema cand urmeaza sa expire in decembrie, scrie naturalgasintel.com.

Platforma comuna de participare (JPP) a fost creata in 2022 și lansata anul acesta pentru a asigura aprovizionarea cu gaze pentru Europa, dupa ce Rusia a redus livrarile de conducte catre Europa in urma deciziei Kremlinului de a invada Ucraina. Platforma este conceputa pentru a se potrivi cu cumparatorii…