Comisia Europeana i-a inchis usa in nas vicepremierului Viorel Stefan, trimis de Dragnea la Bruxelles Vicepremierul Viorel Stefan, care merge joi la Bruxelles, a incercat sa stabileasca o intalnire la nivel inalt cu oficiali europeni pentru vineri, insa a fost refuzat.



Viorel Stefan, care este insarcinat cu afaceri economice si fiscale, ar fi vrut sa fie primit de Valdis Dombrovskis, vicepresedinte al Comisiei Europene, care se ocupa de stabilitatea financiara si pietele de capital, precum si de Pierre Moscovici, comisar european pentru probleme economice si financiare, insa cei doi l-au refuzat, potrivit unor surse citate de Business Review.



Singurul oficial care a fost dispus…

Sursa articol: business24.ro

