Firmele europene care au contracte de furnizare de gaze naturale incheiate cu Rusia și in care se stipuleaza ca plata se face in euro sau dolari, nu ar trebui sa dea curs cererii Rusiei privind plata in ruble, a anuntat Comisia Europeana. Comisia Europeana mai precizeaza ca lucreaza impreuna cu companiile energetice si guvernele statelor […] The post Comisia Europeana: Firmele cu contract de gaz in euro nu trebuie sa respecte plata in ruble appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .