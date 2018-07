Stiri pe aceeasi tema

- Previziuni sumbre de la Comisia Europeana pentru Romania. In cel mai recent raport al Executivului comunitar privind previziunile intermediare din vara anului 2018, se arata ca deficitul bugetar al Romaniei va crește in acest an.

- Previziuni sumbre de la Comisia Europeana pentru Romania. In cel mai recent raport al Executivului comunitar privind previziunile intermediare din vara anului 2018, se arata ca deficitul bugetar al Romaniei va crește in acest an.

- Ministerul Sanatații aratase ca o astfel de masura este chiar binevenita, avand in vedere ca trecerea la ora oficiala de vara presupune un efort din partea organismului, dar in cele din urma Guvernul s-a opus adoptarii inițiativei legislative. Parlamentul European (PE) a cerut recent Comisiei…

- Romania nu trebuie sa accepte propunerea Comisiei Europene de a reduce cu 5% fondurile destinate Politicii de Coeziune si Politicii Agricole Comune in viitorul buget european post-2020, a declarat recent deputatul european Siegfried Muresan, vicepresedinte al Comisiei pentru bugete a Parlamentului European,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi, la Parlament, ca isi mentine estimarea privind incadrarea deficitului bugetar in limita a 3%, afirmand ca oficialii Comisiei Europeane nu au prezentat previziuni reale. ”Eu nu vreau sa intru in conflict cu Comisia Europeana (...), dar vreau…

- Comisia Europeana estimeaza ca, in 2018, cresterea PIB-ului real va incetini. Piata muncii se asteapta sa ramana rigida, iar salariile vor mai creste. Inflatia a crescut la sfarșitul anului 2017 si prognoza arata ca va continua sa creasca, in continuare, in 2018, inainte de a se tempera, intr-o oarecare…

- Comisia Europeana (CE) a mentinut estimarile referitoare la cresterea economiei Romaniei in 2018, la 4,5%, iar pentru 2019 se asteapta la un avans de 3,9%. Conform previziunilor economice de primavara publicate joi de Executivul comunitar, deficitul bugetar ar urma sa ajunga la 3,4% din PIB…

- Comisia Europeana (CE) a publicat joi varianta de primavara a prognozelor macroeconomice, document din care reiese mentinerea estimarii de crestere a PIB la 4,5% in Romania, dar si un avertisment ca deficitul bugetar ar putea creste semnificativ din cauza majorarilor salariale in sectorul public.…