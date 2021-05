Parlamentul European și statele-membre s-au pus de acord in ce privește certificatul sanitar european Covid, al carui scop este acela de a facilita calatoriile in interioriul Uniunii Europene pe perioada pandemiei de coronavirus. Documentul, care se va numi „certificatul verde digital european”, va atesta ca deținatorul sau a fost vaccinat impotriva Covid-19, ca are un […] The post Comisia Europeana face presiuni asupra Romaniei. Vor asta imediat de la noi, inainte de 1 iulie chiar! first appeared on Ziarul National .