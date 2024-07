Stiri pe aceeasi tema

- Libertatea presei este inca in pericol in mai multe state ale Uniunii Europene, a constatat Comisia Europeana in cel mai recent raport al sau privind statul de drept, publicat miercuri, 24 iulie, dupa cum a informat dpa. Citește și: Raportul privind statul de drept, cel mai bun raport pe Justiție de…

- Romania are nevoie de 7 ani pentru a reduce deficitul bugetar la un nivel care sa respecte regulile Uniunii Europene, spune ministrul Finantelor, Marcel Bolos, dupa discutiile de luni la reuniunea ministrilor de Finante din UE, la Bruxelles. Romania propune Comisiei Europene o strategie pe 7 ani pentru…

- ”Instanta din Malta a dispus fata de Paul-Philippe al Romaniei masura controlului judiciar si eliberarea acestuia, pe cautiune, dupa ce a stat mai mult de 2 luni in arest. Pana se va lua o decizie definitiva cu privire la predarea sa, va merge de doua ori pe zi la sectia de politie, pentru a semna prezenta.…

- UM 02013 Mangalia din Ministerul Apararii Nationale, organizeaza concurs de ocupare a postului vacant de Contabil II la Contabilitate, executie bugetara si decontari de la compartiment Financiar contabil Cod COR 331302 Conditiile generale pentru ocuparea postului sunt: Detinerea cetateniei romane, a…

- Grecia se afla pe primele poziții in randul statelor membre ale Uniunii Europene, in ceea ce privește calitatea apelor pentru scaldat, in timp ce Romania prinde cu greu acest top, potrivit raportului dat publicitatii in acest sens de Agenția Europeana de Mediu (AEE) și Comisia Europeana.

- Tarife RCA mai mari! KPMG, firma angajata sa calculeze pentru Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) prețurile de referința pentru RCA, va opera mai multe schimbari ale formulei de calcul, astfel incat rezultatul final sa reflecte cu mai mare precizie realitatea din piața, scrie Economica . Aceasta…

- Peste 45 de medicamente urmeaza sa fie suspendate la cererea Comisiei Europene. Care sunt acestea Peste 45 de medicamente urmeaza sa fie suspendate la cererea Comisiei Europene. Care sunt acestea Comisia Europeana a cerut statelor membre sa suspende autorizațiile pentru mai multe medicamente generice…

