Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a lansat la inceputul lunii iulie o consultare publica privind schimbarea semestriala a orei in Uniunea Europeana. Aceasta consultare intervine ca urmare a unei rezolutii a Parlamentului European, adoptata in februarie, dar de asemenea si a cererilor din partea cetatenilor si a unor…

- Comisia Europeana a lansat la inceputul lunii iulie o consultare publica privind schimbarea semestriala a orei in Uniunea Europeana. Aceasta consultare intervine ca urmare a unei rezolutii a Parlamentului European, adoptata in februarie, dar si a cererilor din partea cetatenilor si unor state membre.…

- Comisia Europeana a lansat la inceputul lunii iulie o consultare publica privind schimbarea semestriala a orei in Uniunea Europeana. Aceasta consultare intervine ca urmare a unei rezolutii a Parlamentului European, adoptata in februarie, dar de asemenea si a cererilor din partea cetatenilor si a…

- BERD a confirmat ca achizitioneaza 19% din capitalul Piraeus Bank Romania, in timp ce fondul de Investitii american J.C. Flowers cumpara 76,1% din actiuni, iar conducerea bancii va detine 4,9%. ”Noii actionari vor contribui cu resurse financiare si organizationale, necesare extinderii operatiunilor…

- Sunt framantari in PNL, unde liderul celui mai mare partid din Opozitie, Ludovic Orban, pare ca si-a pierdut sustinerea, mai ales in teritoriu. De cateva luni au fost voci care au contestat modul in care Orban conduce PNL, fara sa se consulte cand ia decizii importante, cum ar fi sesizarea penala impotriva…

- Patru mari companii care opereaza marketplace-uri on-line, pe care vand bunuri diverși comercianți, au semnat luni un acord cu Comisia Europeana pentru a retrage mai repede produsele periculoase listate pe platforme. Masura se aplica pentru toate cele 28 de state ale Uniunii Europene, inclusiv in Romania.

- Schimbarea legislatiei penale si verdictul in cazul Dragnea, care au confiscat de tot atentia publica in aceasta saptamana, au ascuns vederii unul din cele mai spectaculoase cazuri de consens din Parlament intre partidele de la putere si cele din opozitie.

- Desi a crescut la aproape 60% din media UE in 2016, Romania ramane una dintre tarile cu cel mai scazut PIB pe cap de locuitor din Uniune, este una dintre concluziile Comisiei Europene, prezentate in Raportul de tara din 2018 (Semestrul european 2018), potrivit Mediafax. In intervalul 2007-2016, PIB-ul…