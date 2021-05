Comisia Europeană face apel la vigilenţă împotriva actelor de antisemitism Vicepresedintele Comisiei Europene Margaritis Schinas s-a declarat vineri "extrem de preocupat" de manifestatiile si actele de antisemitism din UE si le-a cerut statelor membre sa dea dovada de "vigilenta", relateaza AFP. "Sunt profund preocupat de recentele atacuri asupra unor comunitati si localuri evreiesti in UE. Este vorba de manifestatii clare de antisemitism care trebuie condamnate ferm", a scris el intr-un mesaj postat pe contul sau de Twitter. "Suntem alaturi de comunitatile noastre evreiesti si facem apel la statele membre sa ramana vigilente pentru securitatea lor", a adaugat el. Insarcinat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

