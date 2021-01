Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a decis sa prelungeasca pana la 31 decembrie 2021 Cadrul temporar de ajutor de stat, adoptat la 19 martie 2020, pentru a sprijini economia in contextul focarului de coronavirus, majorand și plafoanele de ajutor pentru companii, informeaza g4media . Avand in vedere persistența și evoluția…

- "Dupa cum stiti, vaccinul AstraZeneca este in etapele finale ale procedurii de aprobare de catre Agentia Europeana a Medicamentului. Daca vor fi intrunite toate conditiile, Agentia Europeana a Medicamentului poate recomanda acordarea autorizatiei de lansare pe piata pana la sfarsitul acestei saptamani.…

- Turcia a prelungit masurile deja adoptate in contextul pandemiei de COVID-19 și pentru perioada 31 decembrie 2020, ora 21.00 - 4 ianuarie 2021, ora 05.00. Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile turce au prelungit masurile deja adoptate in contextul pandemiei de COVID-19 și…

- Al doilea val al pandemiei lovește economia zonei euro. Increderea scade, pentru prima data in ultimele șapte luni Increderea in economia zonei euro a scazut in noiembrie pentru prima data in ultimele sapte luni, dupa ce al doilea val al pandemiei a lovit continentul, afectand toate sectoarele, in special…

- Comisia Europeana a aprobat, in conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, schema de ajutor a Romaniei de 21,3 milioane de lei (aproximativ 4,4 milioane de euro) in vederea compensarii operatorilor aeroporturilor regionale pentru pagubele suferite din cauza pandemiei de coronavirus (Covid-19),…

- Guvernul urmeaza sa aprobe în sedinta de miercuri un proiect de ordonanta de urgenta pentru completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, proiect de act normativ care vizeaza instituirea cadrului general în privinta acordarii asistentei medicale prin telemedicina.…

- "Sanatate, clima, digital, reforma sistemului multilateral bazat pe reguli: acestea sunt cateva dintre domeniile-cheie in care cred ca Europa poate lua initiativa si propune un nou program pozitiv cu Statele Unite", a afirmat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-un discurs prin…