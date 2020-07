Stiri pe aceeasi tema

- 01AP6EMB Italy, Emilia Romagna, Rimini,beach Italia ia in considerare adoptarea unor masuri fiscale pentru a sprijini investitiile in sectorul auto si in turism, unele din industriile cele mai afectate de pandemia de coronavirus (COVID-19), a afirmat sambata premierul Giuseppe Conte, transmite Reuters,…

- Comisarul Afacerilor economice, Paolo Gentiloni, a anunțat miercuri pe pagina sa de Twitter, ca Comisia Europeana planuiește sa propuna un fond de redresare de 750 de miliarde de euro pentru a face fața crizei economie din UE provocata de catre pandemia de coronavirus, relateaza Afp, citata de hotnews.ro.…

- Pandemia de coronavirus a lovit greu Europa. De fapt, daca Uniunea Europeana de 27 de state ar fi fost o singura țara, ar fi avut cel mai mare bilanț al morților din lume. Numai cele mai mari patru state ale ei - Germania, Franța, Italia și Spania - au pâna acum la un loc peste 96.000 de decese,…

- Germania a inregistrat cea mai accentuata contracție de la criza financiara din 2009, pe primul trimestru al acestui an, scrie BBC News. Cea mai mare economiei a Europei a inregistrat o scadere de 2,2% in primele trei luni ale anului, pe fondul crizei generate de epidemia de coronavirus. Cu toate acestea,…

- Numarul deceselor la nivel mondial din cauza coronavirusului a depașit, luni, 250.000, dupa ce bilanțul infecțiilor inregistrate a atins 3,5 milioane, potrivit datelor centralizate de Universitatea Johns Hopkins pe platforma arcgis. La nivel global, au fost 3.062 de noi decese și 61.923 de noi cazuri…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat ca, din 23 februarie și pana in prezent, s-au intors in tara 1.279.000 de cetateni romani , aflați in strainatate. Aceștia au plecat din țarile in care se aflau in contextul pandemiei de coronavirus. Dintre aceștia, potrivit estimarii Guvernului in perioada urmatoare,…

- Reuniunea de joi Consiliului European nu va produce nicio decizie asupra cuantumului fondului de relansare economica post-pandemie, a declarat cancelarul Germaniei, Angela Merkel, înaintea summitului desfasurat prin videoconferinta, potrivit Mediafax."Planul de relansare economica ar…

- Spania, Italia și Franța sunt țarile din UE care cer sprijin de la Bruxelles, dar se lovesc de refuzul atat al Comisiei Europene, cat mai ales al Germaniei și Olandei. Solidaritatea europeana are rateuri in cea mai importanta criza din existența Uniunii Europene, iar Romania cere, prin vocea lui…