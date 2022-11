Stiri pe aceeasi tema

- Romania probabil va inregistra o crestere economica de 5,8% in 2022, dar ritmul de crestere ar putea scadea in urmatorii ani, pe fondul inflatiei ridicate, conditiilor financiare mai stricte si efectelor razboiului din Ucraina, potrivit estimarilor Comisi

- Comisia Europeana estimeaza ca economia Romaniei va creste cu 5,8- in acest an, estimarea fiind puternic revizuita in sus fata de prognoza din vara, cand Executivul european vedea o crestere de 3,9-, si fata de primavara, cand estimarea era de 2,6-. Datele vin in contextul in care, in primul semestru…

- Apelul de la Bruxelles vine intr-o perioada in care sunt mari probleme cu aprovizionarea pentru țarile Uniunii Europene. Pachetul de masuri planificat de Uniunea Europeana pentru a limita creșterea prețurilor la gazele naturale trebuie sa evite o creștere a utilizarii combustibilului in contextul unei…

- Adrian Caciu a fost intrebat, sambata, la Antena 3, daca urmeaza alte schimbari in materie fiscala, daca romanii trebuie sa se astepte la cresteri de taxe in afara celor anuntate in vara. “Nu pentru 2023 si 2024. Avem si analiza facuta de Comisia Europeana. Sunt cele care s-au stabilit in ajustarea…

- Produsul Intern Brut a inregistrat in trimestrul II al anului in curs, fata de acelasi trimestru din 2021, o crestere cu 5,1% pe seria bruta si cu 5,0% pe seria ajustata sezonier, potrivit datelor provizorii 2 anuntate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).

- Fondul Monetar International estimeaza ca Romania va inregistra o crestere economica de 4,8% in 2022 si de 3,1% in 2023, estimarea pentru anul viitor fiind in usoara scadere, conform datelor prezentate in raportul publicat marti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Banca Mondiala a majorat puternic prognoza de crestere economica pentru Romania in acest an, estimand un avans economic de 4,6- in 2022, comparativ cu estimarea de 2,9- din iunie si de numai 1,9- din aprilie, arata raportul „Europe and Central Asia Economic Update", lansat marti. Prognoza este mai optimista…

- „Economia globala, din pacate, traverseaza de ceva ani crize cumplite, suprapuse chiar, combinat cu acest razboi care practic a declansat crize noi cu care nu ne-am fi asteptat sa ne intalnim. Eu cred ca la nivel de Romania, guvernul pana in momentul de fata a actionat cu foarte mare precautie, din…