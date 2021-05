Comisia Europeană estimează o creștere economică de 5,1% pentru România în 2021 Comisia Europeana estimeaza ca economia Romaniei va crește cu 5,1% in 2021, respectiv cu 4.9% in 2022. In privința inflației, in cazul Romaniei, in 2021 se va inregistra o ușoara creștere la 2,9%, fiind urmata de o scadere la 2,7% in 2022 UE va crește cu 4,2 % in 2021 și cu 4,4 % in 2022. Se preconizeaza ca economia zonei euro va crește cu 4,3 % anul acesta și cu 4,4 % anul viitor. Aceasta reprezinta o imbunatațire semnificativa a perspectivelor de creștere in comparație cu previziunile economice din iarna anului 2021 pe care Comisia le-a prezentat in februarie. Ratele de creștere vor continua… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

