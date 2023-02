Stiri pe aceeasi tema

- Pe baza indicatorilor pe termen scurt, se preconizeaza ca economia Romaniei a fost rezilienta in trimestrul patru din 2022, pe fondul evolutiilor favorabile din sectorul serviciilor si al increderii in economie, si in pofida scaderii continue a productiei din industria prelucratoare.Pentru 2023, impactul…

- Economia Romaniei ar urma sa inregistreze o crestere de 2,5% in 2023 si de 3% in 2024, in timp ce rata inflatiei se va situa la 9,7% anul acesta si la 5,5% anul viitor, arata estimarile publicate luni de Comisia Europeana, informeaza Agerpres . Pentru 2023, impactul negativ al inflatiei inca ridicate,…

- ”Va multumesc pentru ocazia de a ma alatura dvs astazi pentru a vorbi despre drumul Romaniei catre aderarea la OCDE. Acest proces se va baza pe performanta economica impresionanta a Romaniei din ultimii 20 de ani: reducerea la jumatate a decalajului dintre PIB-ul pe cap de locuitor al Romaniei si media…

- ”Eu am o problema, pe care am evitat pana acum sa o spun in alta parte (…) si tin sa o spun extrem de direct: deci il rog respectuos pe domnul Caciu ai carui specialisti din departamentul juridic al Ministerului de Finante au transpus Regulamentul din 4 octombrie al Comisiei Europene cu privire la suprataxarea…

- Comisia Europeana a avizat favorabil solicitarea Romaniei privind adoptarea in procedura de urgența a suspendarii temporare a distribuției in afara țarii a anumitor medicamente din categoria antibiotice și antitermice cu administrare orala.

- Dupa un an 2022 cu o creștere importanta, economia Romaniei urmeaza sa incetineasca, estimandu-se ca PIB-ul real va crește cu aproximativ 2 % in urmatorii ani, din cauza inflației in urcare, a inaspririi condițiilor financiare și a urmarilor razboiului de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei. Se preconizeaza…

- „Fondul va viza regiunile cele mai afectate, ajutand astfel Romania sa isi respecte angajamentul de a elimina treptat carbunele pana in 2032. El va sprijini lucratorii afectati de tranzitia energetica actuala in efortul de a se orienta catre noi calificari si noi locuri de munca, fara a lasa pe nimeni…

- Adrian Caciu: Creștere economica in Romania, in 2023, nu mai jos de 1,8%”Toate prognozele nu arata o contractie a economiei, ci arata o incetinire a vitezei de crestere sau o reducere a cresterii economice, ca sa spun asa. (...) Eu am spus: am semnalul de incetinire pe trimestrul trei, sigur il voi…