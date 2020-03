Comisia Europeana estimeaza ca economia UE va scadea cu 1% din cauza pandemiei

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Eurogrupului, Mario Centeno, a declarat luni ca masurile de izolare adoptate pentru a opri pandemia de coronavirus aduc economiile europene intr-o situatie comparabila cu cea a unui razboi dar a dat asigurari ca ministrii de Finante din Uniunea Europeana vor da un raspuns coordonat, informeaza…

- Pandemia de coronavirus va duce anul acesta la recesiune in Uniunea Europeana, a estimat luni Thierry Breton, comisarul pentru piata interna, avertizand ca economia blocului comunitar risca o contractare de 2,5%, transmite Reuters. Epidemia a afectat lanturile globale de aprovizionare si a…

- Pandemia de coronavirus COVID-19 va provoca recesiune in Uniunea Europeana, anul acesta, a avertizat luni Thierry Breton, comisarul pentru piata interna, noteaza Agerpres citand Reuters. Comisarul Thierry Breton a tras un semnal de alarma, luni, avertizand ca economia blocului comunitar risca o contractare…

- Comisar european: UE va intra in recesiune anul acesta, din cauza COVID-19. “Suntem in razboi cu virusul. Un razboi economic” Uniunea Europeana va intra in recesiune anul acesta, din cauza pandemiei de coronavirus (COVID-19), a estimat luni Thierry Breton, comisarul pentru piata interna,…

- Comisia Europeana: Cresterea economica din zona euro va fi sub ritmul de 1,2% anticipat, din cauza coronavirusului Cresterea economica din zona euro va fi probabil sub ritmul de 1,2% anticipat la jumatatea lunii februarie pentru 2020, din cauza efectelor negative ale coronavirusului, a anuntat miercuri…

- Comisia Europeana a adoptat miercuri o propunere legislativa ce prevede atingerea unui nivel zero al emisiilor de gaze cu efect de sera pana in anul 2050, transmite Reuters. Proiectul, ce trebuie sa fie aprobat de Parlamentul European si de Consiliu pentru a deveni lege europeana, ar angaja…

- Uniunea Europeana vrea ca G20, care reuneste cei mai importanti liderii financiari ai lumii, sa ajunga la un acord, pana la sfarsitul acestui an, in ceea ce priveste impozitarea gigantilor digitali precum Google, Amazon si Facebook, arata un document citat de Reuters, scrie Mediafax.Ministrii…

- Impactul negativ al epidemiei cu noul coronavirus asupra economiei chineze sporeste, in special in domeniul consumului, a atras luni atentia vicepresedintele Comisiei Nationale de Dezvoltare si Reforma din China (NDRC), Lian Weiliang, transmite Reuters. Impactul epidemiei va fi de scurta durata,…