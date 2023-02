Stiri pe aceeasi tema

- Economia Romaniei ar urma sa inregistreze o crestere de 2,5% in 2023 si de 3% in 2024, in timp ce rata inflatiei se va situa la 9,7% anul acesta si la 5,5% anul viitor, conform previziunilor economie din iarna anului 2023, publicate luni de Comisia Europeana, informeaza Agerpres.

- Economia Romaniei ar urma sa inregistreze o crestere de 2,5% in 2023 si de 3% in 2024, in timp ce rata inflatiei se va situa la 9,7% anul acesta si la 5,5% anul viitor, conform previziunilor economie din iarna anului 2023, publicate luni de Comisia Europeana, informeaza Agerpres.

- Economia Romaniei ar urma sa creasca in acest an cu 2,5%, anticipeaza Comisia Europeana in Previziunile economice de iarna, lansate luni. In toamna, Comisia estima o creștere de 1,8%. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- ​Economia Romaniei ar urma sa inregistreze o crestere de 2,5% in 2023 si de 3% in 2024, in timp ce rata inflatiei se va situa la 9,7% anul acesta si la 5,5% anul viitor, conform previziunilor economie din iarna anului 2023, publicate luni de Comisia Europeana, potrivit Agerpres.

- Economia Romaniei ar urma sa inregistreze o crestere de 2,5% in 2023 si de 3% in 2024, in timp ce rata inflatiei se va situa la 9,7% anul acesta si la 5,5% anul viitor, arata estimarile publicate luni de Comisia Europeana, informeaza Agerpres . Pentru 2023, impactul negativ al inflatiei inca ridicate,…

- Fondul Monetar International se asteapta la o crestere economica de 3,1%, dar chiar si prognoza de crestere de 1,8% a Comisiei Europene ar plasa Romania cu mult inaintea Poloniei – care se estimeaza ca va creste cu numai 0,7% – si a Ungariei, care se confrunta cu o incetinire a cresterii economice si…

- Comisia Europeana va introduce un interval de prețuri dinamic temporar pentru tranzacțiile de gaze naturale pentru a limita imediat episoadele de prețuri excesiv de mari ale gazelor. Mecanismul de corecție echivaleaza cu o reglementare a prețurilor pe o perioada determinata și urmarește protejarea cetațenii…

- Guvernul spaniol a anuntat vineri, 30 decembrie, ca introduce controale in aeroporturile sale pentru calatorii care vin din China, pentru a se asigura ca acestia nu sunt bolnavi de Covid, relateaza agenția France Presse, preluata de News.ro . Ministrul sanatatii de la Madrid, Carolina Darias, a explicat…