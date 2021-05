Comisia Europeana este in contact cu statele membre ale Uniunii Europene pentru crearea unui sistem de redistribuire a migrantilor care vor ajunge in Italia pe parcursul verii, a anuntat joi comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, intr-un interviu pentru cotidianul italian La Repubblica, citat de Reuters. "Sunt in contact cu guvernele pentru a crea o retea de ajutor voluntar, de redistribuire voluntara care poate ajuta Italia pe parcursul lunilor de vara, pana aprobam reforma UE", care nu se va intampla pana la toamna, a declarat Ylva Johansson. Potrivit acesteia, Comisia Europeana…