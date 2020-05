Stiri pe aceeasi tema

- Economia zonei euro s-a contractat cu un ritm record si cu mai mult decat era de asteptat in primele trei luni ale anului, iar inflatia a incetinit brusc, intrucat activitatea economica din martie s-a oprit din cauza pandemiei COVID-19, arata datele publicate joi de Eurostat, scrie Reuters.

- Rata somajului in Spania a crescut la 14,4%, in primul trimestru din 2020. Economia s-ar putea contracta cu peste 12% Rata somajului in Spania a urcat la 14,4% in primul trimestru din 2020, ca rezultat al restrictiilor impuse pentru a opri raspandirea pandemiei cu coronavirus, arata datele Institutului…

- Cu doar o luna inainte ca UE sa se arunce intr-un efort comun pentru achiziția de echipamente medicale de protecție și de ventilatoare, guvernele europene au comunicat Bruxelles-ului ca au tot ce le trebuie și ca nu este nevoie de noi rezerve, arata documentele oficiale citate de Reuters.”Lucrurile…

- Presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, le-a spus sefilor de stat si de guvern din Uniunea Europeana ca masurile de carantina introduse in mai multe state pentru a lupta cu pandemia de coronavirus ar putea foarte usor provoca o contractie cu 5% a economiei UE, informeaza un articol…

- Economia Uniunii Europene s-ar putea contracta cu 1% in 2020 din cauza coronavirusului, se arata intr-un document al Comisiei Europene, insa o serie de oficiali au aratat ca estimarile interne ale executivului comunitar sunt mult mai pesimiste si arata spre o contractie de pana la 2,5%, scrie Reuters.

- Increderea in economia zonei euro s-a imbunatatit peste asteptari in februarie, datorita optimismului in crestere in industrie si in randul consumatorilor, in pofida epidemiei globale de coronavirus, transmite Reuters.Potrivit datelor publicate joi de Comisia Europeana, indicele sentimentului…

- Uniunea Europeana vrea sa conditioneze accesul la fonduri europene in urmatoarea programare financiara de respectarea normelor statului de drept, arata un proiect de rezolutie obtinut de agentia de presa Reuters. "Va fi introdus un regim general de conditionalitate pentru a aborda evidentele carente…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat ca Romania a intrat in procedura de deficit excesiv, mentionand ca guvernarile PSD nu au tinut cont de avertismetele Comisiei Europene. In replica, PSD il acuza pe ministrul liberal ca a facut "cheltuieli bugetare nejustificate". "Culmea tupeului!…