- Cresterea economiei mondiale ar urma sa incetineasca anul acesta la 1,9%, de la un nivel estimat de 3% in 2022, din cauza efectelor pandemiei, a invadarii Ucrainei de catre Rusia, a inflatiei ridicate si a crizei climatice, se arata intr-un raport al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU). Conform raportului…

- A crescut bilanțul tragediei din Dnipro, unde o racheta anti-portavion a lovit un bloc de locuințe. 45 de oameni au murit, pentru care și 6 copii. Alți 79 au fost raniți, a anunțat Volodimir Zelenski, care a spus ca prin astfel de crime Rusia s-a transformat intr-un dușman al intregii omeniri. Intre…

- Increderea in economia zonei euro s-a redresat in noiembrie mai mult decat se estima, inregistrand crestere pentru prima data de la invadarea Ucrainei de catre Rusia (in februarie), pe fondul sporirii increderii in randul consumatorilor si a evolutiei bune din sectorul serviciilor, transmite Reuters.…

- Cu toate acestea, noi trebuie sa recuperam un decalaj uriaș fața de celelalte națiuni. In anul 2000 aveam un PIB de numai 37 de miliarde de dolari, care astazi a ajuns la aproape 290 de miliarde de dolari. Și totuși, unde se vad aceste cifre? Oficial ne merge bine, in realitate - fiecare zi s-a transformat…

- Ungaria a amanat ratificarea aderarii la NATO a Suediei și Finlandei. Premierul Viktor Orban a declarat joi ca parlamentul Ungariei va ratifica aderarea la NATO a Finlandei si Suediei la inceputul anului viitor.Viktor Orban a anuntat in marja unui summit al Grupului de la Visegrad (V4), la Kosice, in…

- Parlamentul European a confirmat joi, 24 noimebrie, decizia Consiliului Uniunii Europene de a nu accepta pasapoarte si alte documente de calatorie emise de Rusia in regiunile ocupate ilegal in Ucraina si Georgia, indica un comunicat al PE, transmite Agerpres . Cu 531 voturi pentru, 7 voturi impotriva…

- Comisia Europeana și-a continuat raspunsul la criza energetica actuala, propunand un mecanism de corecție a pieței pentru a proteja intreprinderile și gospodariile din UE de episoadele de creștere excesiva a prețurilor gazelor in UE. Acesta vine in completarea masurilor de reducere a cererii de gaze…

- - Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare in valoare de aproximativ 500 de milioane de euro notificata de Romania pentru sprijinirea intreprinderilor din toate sectoarele in contextul razboiului purtat de Rusia impotriva Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…