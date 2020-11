Stiri pe aceeasi tema

- Economia Romaniei se va contracta cu 5,2% in acest an, conform previziunilor economice de toamna ale Comisiei Europene, publicate joi, care vin cu valori sub cele din primavara, care anticipau o scadere de 6%. Comisia se asteapta la un deficit de 10,3% din PIB.Pentru 2021 economia romaneasca…

- „Ciolacu si gasca lui sunt vinovati si trebuie sa plateasca pentru subminarea economiei nationale! In primele zile ale noului Parlament voi cere comisie de ancheta parlamentara pentru executia bugetara in perioada 2017-2019. Raportul final merge direct la DNA. In perioada 2017-2019 Romania a fost singura…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-au pus de acord sâmbata sa „lucreze intens” pentru a ajunge la un acord comercial post-Brexit, relateaza AFP, citând serviciile de presa ale celor doi oficiali.În cursul unei…

- Frans Timmermans, vicepresedinte executiv al Comisiei Europene, a anuntat luni ca este in autoizolare dupa ce a avut contacte cu o persoana infectata cu noul coronavirus, informeaza site-ul Politico.eu, relateaza Mediafax."Sunt in autoizolare si lucrez de acasa", a declarat Frans Timmermans,…

- Vicepresedintele pentru relatii interinstitutionale al Comisiei Europene, Maros Sefcovic, a solicitat miercuri sa aiba rapid o intalnire cu ministrul de stat britanic Michael Gove, responsabil pentru aplicarea acordului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmit Reuters si AFP…

- Ministerul de Finanțe a scos in dezbatere publica un proiect de Ordonanța de Urgența (OUG) pentru modificarea legislației RCA, conform recomandarilor Comisiei Europene, o masura care ar putea crește prețurile RCA, dar ar scapa Romania de un proces la Curtea de Justiție a UE. Comisia Europeana considera…

- Economia Romaniei a consemnat un declin de 12,3% in trimestrul doi al acestui an comparativ cu primul trimestru, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica, informeaza Agerpres.In primele sase luni ale acestui an, economia Romaniei a scazut cu 3,9% comparativ cu perioada…

- Cițu: Economia Romaniei se va contracta cu 3,8% in 2020, iar deficitul bugetar crește la 8,6%. Sanatatea primește 45% in plus la rectificare, iar Ministerul Muncii are cel mai mare buget: aproape 10 mld. lei in plus Economia Romaniei se va contracta cu de 3,8% in 2020, fața de estimarea anterioara de…