- Comisia Europeana a inceput evaluarea aprofundata a planurilor de redresare si rezilienta pe care le-a primit si va actiona in stransa colaborare cu statul membru in cauza pentru a clarifica orice potentiala intrebare, scopul fiind utilizarea optima a fondurilor, precizeaza CE dupa aparitia informatiilor…

- ”Spulber un fake news de la prima ora. PNRR nu a fost respins. PNRR nu a fost retrimis”, a scris premierul pe Facebook. Florin Citu nu face insa precizari legate de eventuale obiectii ale Comisiei Europene fata de unele puncte ale planului depus de Guvern la Bruxelles. Comisia Europeana a transmis,…

- Comisia Europeana a transmis, joi, zeci de observatii pe tema Planului National de Redresare si Reziliena, cele mai multe dintre critici referindu-se la faptul ca nu sunt justificate costurile, ca lipsesc metodologiile de calcul si ca au fost furnizate informatii neclare legate de proiecte. Cele mai…

- Potrivit , Comisia Europeana a transmis, joi, zeci de observatii pe tema Planului National de Redresare si Reziliena. Cele mai multe critici se refera la faptul ca nu sunt justificate costurile, ca unele sunt supraestimate, ca lipsesc metodologiile de calcul si ca au fost furnizate informatii neclare…

- PNRR a fost depus luni in sistemul informatic al Comisiei Europene și va fi prezentat public in 2 iunie. Prin PNRR, Romania poate accesa cele 29,2 miliarde de euro, din care jumatate sub forma de granturi, iar jumatate ca imprumuturi.Mai multe informații despre Planul Național de Redresare și Reziliența…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca documentul oficial privind Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) va fi transmis Comisiei Europene (CE) pe 2 iunie, urmand ca, vreme de doua luni,acesta sa fie evaluat de CE pentru a se ajunge la forma finala, potrivit Agerpres. „Pe 2 (iunie – n.r.), inteleg,…

- PNRR, discutii intre premierul Florin Citu si o delegatie a PSD Foto arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Planul Național de Redresare și Reziliența s-a aflat pe agenda unei întâlniri dintre premierul Florin Cîtu și o delegație a PSD condusa de liderul partidului,…

- Comisia Europeana a trimis o serie de observații și obiecții la schița inițiala de proiect, legate de capitole importante precum infrastructura și irigații. Raspunzand criticilor privind eventuala pierdere a unor finanțari importante, președintele Klaus Iohannis și-a exprimat opinia ca PNRR poate fi…